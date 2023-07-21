Путин заявил о разочаровании западных кураторов от неудач Украины

Путин: западные кураторы Киева разочарованы неудачами Украины в ходе контрнаступления

Западные кураторы Киева разочарованы неудачами Киева в ходе контрнаступления, это очевидно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания Совета безопасности, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае пока — нет», — подметил российский лидер.

Ранее Путин констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не имеет успеха.« Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», — уточнил Путин.