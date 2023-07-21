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13:13, 21 июля 2023Россия

Путин оценил ход контрнаступления ВСУ

Путин заявил, что результатов у контрнаступления ВСУ нет, поставки оружия не помогают

Фото: Sofiia Gatilova / Unsplash

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин констатировал, что наступать Киеву не помогают поставки вооружения из других стран и иностранные наемники и советники.

Ранее Путин, оценивая ход СВО, заявил, что операция идет положительно, а российские военнослужащие на поле боя ведут себя героически и неожиданно для противника переходят в контрнаступление на некоторых участках фронта.

Глава государства также подчеркивал, что попытки ВСУ прорвать оборону России при контрнаступлении не увенчались успехом за все время контрнаступления. По состоянию на конец июля, с начала контрнаступления Украина потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщил Путин.

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    Анастасия Шейкина
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