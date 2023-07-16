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17:39, 16 июля 2023Россия

Путин дал оценку ходу СВО

Президент России Путин положительно оценил ход СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках в наступление переходят неожиданно для противника, забирают наиболее выгодные позиции», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха, несмотря на использование стратегических резервов.

Ранее Путин заявил, что западное вооружение, поставленное ВСУ, хоть и наносит ущерб, но не оказывает критического влияния на боевые действия в зоне СВО.

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Варвара Родикова
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