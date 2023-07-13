Путин оценил влияние западных поставок на ход СВО

Путин: поставки западных вооружений для ВСУ не оказывают критического влияния в зоне СВО

Поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) западное вооружение хоть и наносит ущерб, но тем не менее не оказывает критического влияния на боевые действия в зоне СВО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты», — подметил российский лидер.