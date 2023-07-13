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20:39, 13 июля 2023Мир

Путин оценил влияние западных поставок на ход СВО

Путин: поставки западных вооружений для ВСУ не оказывают критического влияния в зоне СВО

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) западное вооружение хоть и наносит ущерб, но тем не менее не оказывает критического влияния на боевые действия в зоне СВО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты», — подметил российский лидер.

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    Виктория Кондратьева
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