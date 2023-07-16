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13:23, 16 июля 2023Россия

Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

Путин заявил, что у ВСУ не наблюдается успехов при контрнаступлении

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют какие-либо успехи в ходе их контрнаступления. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — подчеркнул глава государства.

Он также позитивно оценил ход спецоперации в целом, отметив героизм российских военных. По словам Путина, в некоторых случаях бойцы ВС РФ неожиданно для противника сами переходят в наступление и занимают наиболее выгодные позиции.

Ранее Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их ВСУ. Он отметил, что страна обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов.

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    Варвара Кошечкина
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