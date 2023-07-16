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11:14, 16 июля 2023Россия

Путин заявил о праве России ответить на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Путин заявил, что Россия имеет право ответить на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: Reuters

Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил российский президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Конечно, если они (кассетные боеприпасы) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — подчеркнул глава государства.

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    Варвара Кошечкина
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