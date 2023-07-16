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10:49, 16 июля 2023Россия

Путин объяснил поставки Киеву кассетных снарядов словами «не от хорошей жизни»

Путин заявил, что США поставляют ВСУ кассетные боеприпасы из-за дефицита

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США поставляет Киеву кассетные снаряды не от хорошей жизни. Такими словами это прокомментировал президент России Владимир Путин, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», — объяснил глава государства.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден отмечал, что передача Киеву кассетных боеприпасов обеспечит успех наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в администрации Байдена отмечали, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

В свою очередь европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро говорил, что решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов связано с нехваткой другого оружия в арсенале США.

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    Алина Гончарова
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