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02:42, 8 июля 2023Мир

Власти США передадут Украине кассетные боеприпасы. Как отреагировала Россия?

Белый дом: власти США передадут Украине кассетные боеприпасы

Фото: US Army / Reuters

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

В администрации американского президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

В Белом доме также выразили уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

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Позиция США

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне заявил, что гуманитарный аспект использования кассетных бомб на Украине не перевешивает желания не допустить победы России в конфликте.

Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили

Колин КолЗаместитель министра обороны США по политическим делам

Кол уточнил, что Украине будут переданы современные кассетные боеприпасы с низким коэффициентом несрабатывания.

Президент США Джо Байден заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов должна обеспечить успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Американский лидер признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они необходимы. Байден задался вопросом, есть ли у ВСУ оружие, «чтобы остановить сейчас русских».

Я решил, что оно им нужно

Джо БайденПрезидент США

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

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Реакция России

Вечером 7 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о кассетных боеприпасах. По ее словам, Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением.

Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что уровень провокаций Вашингтона «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне.

Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает

Анатолий АнтоновПосол России в США

Дипломат также выразил уверенность, что поставки западного вооружения на Украину никак не повлияют на достижение спецоперации. По мнению посла, «кассетные боеприпасы — это жест отчаяния».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон решением о поставках Киеву кассетных боеприпасов подтвердил готовность убивать мирное население ради продолжения боев.

По его словам, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения запрещенных, а также взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого «чудовищного оружия».

Член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков также подчеркнул, что использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан.

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Причины и последствия

Европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро заявил, что решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов связано с нехваткой другого оружия в арсенале США.

По словам эксперта, страны предоставляют все оставшееся в запасах оружие, включая эти кассетные боеприпасы. При этом поставка таких снарядов не изменит позицию Киева, уточнил Моро.

Он также выразил мнение, что применение таких снарядов может создать разногласия среди союзников по НАТО в ходе предстоящей конференции в Вильнюсе.

В свою очередь, правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы ВСУ и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.

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    Юлия Мискевич
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