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17:52, 6 июля 2023Мир

Human Rights Watch осудила США за решение о поставках кассетных боеприпасов ВСУ

Human Rights Watch призвали Вашингтон не поставлять кассетные боеприпасы украинской армии

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Власти США, как заявляется, собираются решить, передавать ли кассетные боеприпасы Украине, что, судя по всему, потребует одобрения [американского] президента Джо Байдена. Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Отмечается, что решение продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в ВСУ, а также необходимостью «прорыва обороны окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

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    Виктория Кондратьева
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