Human Rights Watch осудила США за решение о поставках кассетных боеприпасов ВСУ

Human Rights Watch призвали Вашингтон не поставлять кассетные боеприпасы украинской армии

Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Власти США, как заявляется, собираются решить, передавать ли кассетные боеприпасы Украине, что, судя по всему, потребует одобрения [американского] президента Джо Байдена. Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Отмечается, что решение продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в ВСУ, а также необходимостью «прорыва обороны окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.