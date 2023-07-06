Белый дом принял решение о поставке кассетных боеприпасов Украине

NYT: США уже приняли решение о поставке Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов

США уже приняли решение о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил представитель администрации американского президента Джо Байдена.

Данное решение было принято после нескольких месяцев дискуссий в Белом доме, отметил собеседник издания. Он подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления.

NYT также указывает, что решение было продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в ВСУ, а также «прорвать оборону окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут объявить об окончательном решении по срокам поставки Украине кассетных боеприпасов. Отмечается, что соответствующее решение может быть принято, поскольку контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.