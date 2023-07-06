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02:20, 6 июля 2023Мир

Назван срок принятия США решения об отправке Украине кассетных боеприпасов

CBS: США могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов на текущей неделе

Фото: Jamal Saidi / Reuters

Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут принять решение по вопросу поставки Украине кассетных боеприпасов. Такие сроки назвал телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что власти США рассматривают возможность одобрения давнего запроса Киева на поставку данного вида боеприпасов, поскольку контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось. Собеседник издания указал на тот факт, что площадь поражения одного такого снаряды примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.

Ранее обозреватель издания Responsible Statecraft Алисса Блейкмор отметила, что требование президента Украины Владимира Зеленского поставить украинской армии кассетные боеприпасы поставило его американского коллегу Джо Байдена в критическое положение. Она напомнила, что 23 членам альянса, подписавшим Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещено передавать эти бомбы прямо или косвенно. «Это означает, что Соединенные Штаты не смогут рассчитывать на поддержку союзников в транспортировке этого оружия», — говорится в статье.

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    Марина Совина
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