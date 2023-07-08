В МИД напомнили слова Псаки о кассетных боеприпасах

Захарова напомнила, что Псаки называла применение кассетных бомб военным преступлением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о кассетных боеприпасах.

По ее словам, Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением. «Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — написала Захарова.

Ранее США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.