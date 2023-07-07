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19:55, 7 июля 2023Мир

Генсек ООН отреагировал на возможную передачу кассетных боеприпасов США Киеву

Генсек ООН Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву
СюжетМинобороны:

Фото: Ralph Teddy Erol / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — отреагировали в организации.

6 июля стало известно, что США приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Отмечается, что решение продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также необходимостью «прорыва обороны окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать украинской армии этот вид оружия, против передачи кассетных боеприпасов на официальном уровне выступили также представители Германии и Австрии.

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    Виктория Кондратьева
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