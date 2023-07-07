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15:29, 7 июля 2023Мир

Австрия отреагировала на возможные поставки Киеву кассетных боеприпасов

Австрия выступила против поставок кассетных боеприпасов Киеву
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Александер Шалленберг

Александер Шалленберг. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Австрийское правительство выступает против поставок Киеву кассетных боеприпасов из-за угрозы гражданскому населению. Так на возможную передачу кассетных снарядов отреагировал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.

«Это оружие, запрещенное на международном уровне. Его действие сопоставимо с противопехотными минами. Кассетные боеприпасы, как мы видели на примере Ближнего Востока, могут лежать годами и долгое время вредить гражданскому населению уже после завершения конфликта», — прокомментировал дипломат сообщения СМИ о намерении США передать Украине кассетные боеприпасы.

Министр призвал западные страны оказывать Киеву «правильную поддержку» и подумать над сигналами, которые они посылают, принимая те или иные решения.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к выбору кассетных боеприпасов для Украины из числа своих запасов. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом отказа взрывателя при детонации боеприпасов.

Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы украинской армии и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.

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    Виктория Кондратьева
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