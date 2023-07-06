Пентагон пообещал подобрать Украине более эффективные кассетные боеприпасы

Пентагон: при отправке кассетных боеприпасов Киеву США сосредоточатся на более эффективных

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины. По его словам, американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. Райдера цитирует РИА Новости.

Представитель Пентагона напомнил, что ранее он уже говорил о том, что в случае предоставления Америкой этих вооружений, США будут тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях.

Ранее правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.

6 июля стало известно, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Отмечается, что решение продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в ВСУ, а также необходимостью «прорыва обороны окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.