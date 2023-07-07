Глава МИД ФРГ отреагировала на планы передать Украине кассетные боеприпасы

Глава МИД Германии Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась против передачи Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение [запрещающее применение боеприпасов такого типа], заключенное в Осло», — отреагировала на планы США глава ведомства.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил позицию Берлина по поставкам кассетных боеприпасов Украине. По его словам, Берлин не будет поставлять такую технику Киеву, немецкая сторона также отказывается комментировать действия США.