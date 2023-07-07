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14:05, 7 июля 2023Мир

Глава МИД ФРГ отреагировала на планы передать Украине кассетные боеприпасы

Глава МИД Германии Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Panama Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась против передачи Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение [запрещающее применение боеприпасов такого типа], заключенное в Осло», — отреагировала на планы США глава ведомства.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил позицию Берлина по поставкам кассетных боеприпасов Украине. По его словам, Берлин не будет поставлять такую технику Киеву, немецкая сторона также отказывается комментировать действия США.

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    Анастасия Заикина
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