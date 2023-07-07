В ФРГ прокомментировали вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: Берлин не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине

Берлин не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине по примеру США, поскольку Германия является подписантом соглашения о запрете производства и эксплуатации подобных вооружений. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

«Германия подписала конвенцию, поэтому для нас это не вариант. Что касается тех стран, которые не подписали конвенцию [но поставляют на Украину кассетные боеприпасы], то не мне комментировать их действия», — высказался министр.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к выбору кассетных боеприпасов для Украины из числа своих запасов. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом отказа взрывателя при детонации боеприпасов.

Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы украинской армии и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.