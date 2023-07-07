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22:40, 7 июля 2023Мир

В Совфеде высказались о применении кассетных снарядов

Сенатор Цеков: использование кассетных боеприпасов на Украине приведет к массовой гибели
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что использование американских кассетных боеприпасов на Украине может привести к массовой гибели мирных граждан. Его слова приводит РИА Новости.

7 июля стало известно, что США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные — типа DPICM, 32 боевые машины пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

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    Юлия Мискевич
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