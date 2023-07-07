В США назвали цель для кассетных боеприпасов в зоне СВО

The Drive: кассетные боеприпасы необходимы Украине для поражения живой силы в окопах

Кассетные боеприпасы США необходимы Украине для поражения больших площадей в зоне специальной военной операции (СВО), занятых российской живой силой. Об этом пишет обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик.

«Украинцы все чаще ищут такие виды оружия, которые могут быть особенно полезны для выкорчевывания российских подразделений, находящихся в созданных обширных сетях окопов, а также для борьбы с крупными формированиями противника, в том числе с некоторыми бронетанковыми силами, на открытой местности», — утверждает обозреватель.

Автор объясняет, что в зависимости от типа кассетного боеприпаса каждый из них может поразить территорию площадью сотни квадратных метров. «Например, одна 227-миллиметровая артиллерийская ракета M26, снаряженная 644 суббоеприпасами M77, может разбросать суббоеприпасы по кругу диаметром примерно 656 футов (200 метров) — почти 50 тысяч квадратных футов. Площадь воздействия также может варьироваться в зависимости от высоты рассеивания и других динамических характеристик», — пишет Тревитик.

Согласно автору, украинское наступление идет «слишком медленно из-за значительной российской обороны, включающей минные поля и особенно обширные линии окопов». По его оценке, кассетные боеприпасы способны поразить больше территорий, чем обычные. «Прибавьте к этому тот факт, что выбрасываемые из них суббоеприпасы могут попадать прямо в окопы, вызывая разрушительные последствия», — пишет автор.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц сообщил, что Соединенные Штаты могут принять решение о поставке Украине кассетных боеприпасов уже на этой неделе.