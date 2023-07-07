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23:57, 7 июля 2023Россия

Косачев заявил о готовности США убивать мирное население

Сенатор Косачев: США подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон решением о поставках Киеву кассетных боеприпасов подтвердил готовность убивать мирное население ради продолжения боев. Об он написал в Telegram-канале.

По словам сенатора, Соединенные Штаты расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения запрещенных вооружений, а также взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого «чудовищного оружия».

«Но вы как собираетесь отмываться от этого потом?», — задался вопросом Косачев.

В пятницу США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. В администрации Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

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    Марина Совина
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