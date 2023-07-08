Передачу кассетных бомб связали с нехваткой другого оружия у США

Ксавье Моро: передача кассетных боеприпасов Киеву говорит о нехватке другого оружия у США

Европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро заявил, что решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов связано с нехваткой другого оружия в арсенале США. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Это отображает тот факт, что у американцев, как и у европейцев, заканчиваются боеприпасы», — высказался Моро.

По словам эксперта, страны предоставляют все оставшееся в запасах оружие, включая эти кассетные боеприпасы. При этом поставка таких снарядов не изменит позицию Киева, считает Моро, поэтому не стоит ожидать присоединения Украины к Конвенции по кассетным боеприпасам.

Собеседник агентства также выразил мнение, что применение таких снарядов может создать разногласия среди союзников по НАТО в ходе предстоящей конференции в Вильнюсе.

7 июня представитель Белого дома заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.