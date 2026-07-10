Зеленский раскрыл подробности достигнутых с Трампом в Анкаре договоренностей

Зеленский: Мы достигли договоренностей с Трампом о производстве ракет Patriot на Украине

Киеву и Вашингтону в ходе встречи лидеров в Анкаре удалось достичь политических договоренностей о лицензии на производство на Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Подробности о встрече с президентом США Дональдом Трампом раскрыл в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

«На саммите НАТО в Анкаре мы с президентом США достигли политических договоренностей относительно лицензий на производство систем Patriot на Украине», — говорится в публикации.

Он добавил, что теперь вопрос запуска производства будет обсуждаться на уровне профильных межправительственных групп.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

