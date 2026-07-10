В Пакистане подтвердили готовность к посредничеству между Ираном и США

Премьер Пакистана Шариф подтвердил готовность к посредничеству между Ираном и США

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф в ходе беседы с иранским президентом Масудом Пезешкианом подтвердил готовность играть роль посредника между Ираном и США. Он сообщил об этом в соцсети X.

По словам пакистанского премьера, стороны обсудили развитие ситуации в регионе и согласились в необходимости «сдержанности, диалога и дипломатии» для сохранения достигнутых в последние месяцы «мирных результатов».

«Я подтвердил готовность Пакистана продолжать играть свою роль честного и искреннего посредника в достижении прочного регионального мира», — заявил Шариф.

Он добавил, что также договорился с Пезешкианом продвигать повестку двустороннего сотрудничества, согласованную во время недавнего визита иранского президента в Исламабад.

Ранее сообщалось, что посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с представителями США и Ирана, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации конфликта и сохранить перспективы ядерной сделки.