Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном

Axios: Посредники пытаются не допустить эскалации между США и Ираном

Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с представителями США и Ирана, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации конфликта и сохранить перспективы ядерной сделки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Предпринимаются масштабные дипломатические усилия, чтобы сначала договориться с обеими сторонами о деэскалации, а затем назначить дату следующего раунда переговоров между техническими группами», — сообщил один из региональных источников.

При этом один из собеседников портала утверждает, что недавние удары Ирана по целям в Ормузском проливе возможно были инициированы силами внутри страны, выступающими против сделки с США.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».