Американский самолет-разведчик заметили вблизи Персидского залива

РИА Новости: Самолет-разведчик США Boeing E-3B Sentry заметили у Персидского залива

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3B Sentry зафиксировали в районе Персидского залива на фоне сохраняющейся высокой активности авиации ВВС США, связанной с очередным обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Согласно данным отслеживания полетов, американский самолет поднялся в воздух в 19:25 по московскому времени и сначала был зафиксирован в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Затем он начал набирать высоту, следуя на север, однако позже изменил маршрут и взял курс на северо-запад.

При этом над Персидским и Оманским заливами недалеко от территории Ирана продолжают круговые полеты еще четыре самолета, включая три новейших заправщика Boeing KC-46A Pegasus и один воздушный танкер Boeing KC-135R Stratotanker.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) подняли самолеты над Персидским и Оманским заливами и прилегающими к ним территориями.