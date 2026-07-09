Одна страна подняла в воздух военные самолеты

США подняли в воздух военные самолеты над Персидским и Оманским заливами

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) подняли самолеты над Персидским, Оманским заливами и прилегающими к ним территориями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В небе на данный момент находится минимум пять американских самолетов-заправщиков: три Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus.

Кроме того, в воздухе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

Ранее стало известно о том, что две страны пытаются вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров после обострения отношений между ними.

В свою очередь США назвали условие нанесения новых ударов по Ирану.