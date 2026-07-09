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23:50, 9 июля 2026Мир

Одна страна подняла в воздух военные самолеты

США подняли в воздух военные самолеты над Персидским и Оманским заливами
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: LINDSEY WASSON / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) подняли самолеты над Персидским, Оманским заливами и прилегающими к ним территориями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В небе на данный момент находится минимум пять американских самолетов-заправщиков: три Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus.

Кроме того, в воздухе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

Ранее стало известно о том, что две страны пытаются вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров после обострения отношений между ними.

В свою очередь США назвали условие нанесения новых ударов по Ирану.

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