В России заявили о зашкаливающем уровне американских провокаций

Посол России в США Антонов: уровень американских провокаций «зашкаливает»

Уровень провокаций Вашингтона «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поставки кассетных боеприпасов на Украину, пишет РИА Новости.

«Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает», — уточнил дипломат.

Антонов также выразил уверенность, что поставки западного вооружения на Украину никак не повлияют на достижение спецоперации. По мнению посла, «кассетные боеприпасы — это жест отчаяния».

«Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче. В Белом доме также выразили уверенность, что Киев будет использовать оружие на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва жестоко ответит на решение США передать Киеву кассетные снаряды.