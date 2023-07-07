Россия пообещала жесткий ответ на передачу Киеву кассетных снарядов

Сенатор Карасин: Россия жестко ответит на передачу Вашингтоном Киеву кассетных снарядов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестоко ответит на решение США передать Киеву кассетные снаряды. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор понадеялся, что международное сообщество по достоинству оценит шаг США, который приведет к эскалации конфликта. По его словам, ситуация вызывает серьезнейшие опасения «из-за односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона».

Карасин пообещал, что Россия, «конечно, ответит на это». «Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», — высказался сенатор.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации американского президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.