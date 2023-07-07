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21:51, 7 июля 2023Мир

США передадут Украине кассетные боеприпасы

Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

В администрации американского президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

В Белом доме также выразили уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.
«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — отреагировали в организации.

Ранее стало известно, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Отмечается, что решение продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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