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22:52, 7 июля 2023Мир

В США сравнили победу России и использование кассетных снарядов на Украине

В Пентагоне заявили, что хуже кассетных снарядов для граждан на Украине — победа России

Фото: Alexandro Drago / Reuters

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне заявил, что гуманитарный аспект использования кассетных бомб на Украине не перевешивает желания не допустить победы России в конфликте.

«Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили», — отметил чиновник.

Кол уточнил, что Украине будут переданы современные кассетные боеприпасы с низким коэффициентом несрабатывания.

7 июля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине. Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

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    Юлия Мискевич
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