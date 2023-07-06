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13:09, 6 июля 2023Россия

В Кремле оценили влияние на ход СВО договоренностей Украины с другими странами

Песков заявил, что договоренности Украины с другими странами не изменят ход СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Договоренности Украины с другими странами не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, на ситуацию, которая сейчас складывается в зоне боевых действий, не способны повлиять поставки оружия Киеву. Песков заявил, что это подтверждает сложившаяся на фронте ситуация.

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    Анастасия Шейкина
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