В Кремле оценили влияние на ход СВО договоренностей Украины с другими странами

Песков заявил, что договоренности Украины с другими странами не изменят ход СВО

Договоренности Украины с другими странами не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, на ситуацию, которая сейчас складывается в зоне боевых действий, не способны повлиять поставки оружия Киеву. Песков заявил, что это подтверждает сложившаяся на фронте ситуация.