Медведев назвал условие завершения СВО за несколько дней

Медведев: СВО закончится за несколько дней, если НАТО прекратит поставки оружия Киеву

Специальная военная операция (СВО) закончится за несколько дней, если страны НАТО перестанут поставлять оружие Киеву. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, видеозапись слов политика опубликована в его Telegram-канале.

«Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также назвал Российскую армию современной и героической, подчеркнув, что у нее, как и у любой другой армии, есть свои проблемы. По мнению Медведева, любая война может быть завершена либо мирным договором, либо применением ядерного оружия.

Ранее Медведев перечислил две причины возможного ядерного апокалипсиса. Российский политик назвал первой причиной состояние противостояния в мире, которое, по его мнению, хуже, чем во времена Карибского кризиса. Вторая причина вероятного апокалипсиса связана с тем, что ядерное оружие в истории человечества уже применялось «известно кем и где», поэтому никакого табу на его использование нет.