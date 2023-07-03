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08:13, 3 июля 2023Россия

Медведев назвал две причины вероятного ядерного апокалипсиса

Медведев: в применении ядерного оружия табу нет, оно «применялось известно кем и где»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Ядерный апокалипсис возможен, и на это есть две причины. Их перечислил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

Российский политик назвал первой причиной состояние противостояния в мире, которое, по его мнению, хуже, чем во времена Карибского кризиса. Это связано с тем, что противники России решили разгромить ее, сказал Медведев и назвал противников страны «конечными придурками».

Вторая причина вероятного апокалипсиса связана с тем, что ядерное оружие в истории человечества уже применялось «известно кем и где», поэтому никакого табу на его использование нет, считает зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Запад не осознает, что в случае поставок Украине ядерного оружия наступит необходимость нанести превентивный удар.

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    Анастасия Шейкина
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