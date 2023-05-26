Медведев назвал условия нанесения превентивного ядерного удара

Медведев: Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара

Запад не осознает, что в случае поставок Украине ядерного оружия наступит необходимость нанести превентивный удар. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам, его слова приводит ТАСС.

«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — заключил политик.

Медведев заявил, что в странах НАТО до конца не осознают вероятность такого исхода и подчеркнул, что он возможен при определенных условиях.