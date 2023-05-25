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21:54, 25 мая 2023Россия

Медведев заявил об угрозе новой мировой войны из-за Украины

Медведев предупредил об угрозе перерастания конфликта на Украине в новую мировую войну
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал ход конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что государство в будущем исчезнет в том виде, в котором существует в настоящее время, а также предупредив об угрозе начала новой мировой войны.

По его словам, есть три варианта развития событий, при которых произойдет разделение Украины между Россией и рядом европейских государств. Политик считает, что в том случае, если западные области Украины перейдут под контроль стран Евросоюза, а восточные — России, то оставшаяся часть государства изъявит желание вступить в ЕС и НАТО и, если это произойдет, имеется значительный риск начала третьей мировой войны.

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Марина Совина
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