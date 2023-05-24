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11:31, 24 мая 2023Мир

Лавров зявил об участии НАТО в украинском конфликте

Глава МИД России Лавров заявил об участии стран НАТО в конфликте на Украине де-юре
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева», — сказал министр, добавив, что «такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав».

Российский МИД уже направил странам-членам Североатлантического альянса «сигналы о недопустимости такого сценария», добавил Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, «эти сигналы либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях».

Ранее Лавров заявил, что, как и в годы холодной войны, человечество подошло к опасной, а может быть еще более опасной черте. Министр также обвинил Вашингтон и его союзников в отказе от дипломатии.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал конфликт на Украине третьей мировой войной.

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Глеб Бажуткин
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