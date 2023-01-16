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21:23, 16 января 2023Россия

Кадыров посчитал конфликт на Украине третьей мировой войной

Глава Чечни Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Гава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной. Его слова приводит РИА Новости.

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня [в конфликте на Украине], это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — отметил он.

Кадыров также сделал акцент на том, что ряд таких крупных государств, как Индия, Китай и Пакистан, не вовлечены в военные события. Он подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, где происходят митинги и сменяется руководство, в России царит спокойная обстановка. «У нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит», — указал глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыву денег. По его прогнозам, до окопов дойдет не более 15 процентов помощи Запада Киеву.

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Варвара Кузьмина
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