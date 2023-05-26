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08:17, 26 мая 2023Россия

Медведев допустил поставку Украине ядерного оружия из США и Евросоюза

Медведев заявил, что США и ЕС поставят Киеву не только истребители, но и ядерное оружие

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Страны Евросоюза и США могут поставить Украине не только истребители F-16, но и ядерное оружие. Это допустил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага», — объяснил возможность поставок такого типа оружия Киеву российский политик.

Медведев уверен, что европейские страны накаляют сложившуюся обстановку. Он назвал такие действия удивительными.

Ранее зампред Совбеза заявлял, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. По оценкам Медведева, перспектива ядерной войны есть и растет.

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Анастасия Шейкина
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