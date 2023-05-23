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13:34, 23 мая 2023Россия

Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом из-за поставок оружия Украине

Зампред Совбеза Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом из-за поставок оружия Украине

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова во вторник, 23 мая, приводит РИА Новости.

«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счете ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта», — сказал политик и добавил, что эти поставки являются угрозой всему миру.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей четвертого поколения F-16 Украине являются приоритетом для Вашингтона. По его словам, реализация плана поставок начнется в ближайшие месяцы. Первой страной, отправившей Киеву F-16, могут стать Нидерланды.

В то же время, американский лидер Джо Байден заявил о получении от украинского коллеги Владимира Зеленского гарантии того, что ВС Украины не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, высказал мнение, что поставки Киеву западных вооружений, в том числе F-16, не повлияют на ход спецоперации.

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Евгения Куликова
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