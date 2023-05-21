Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию России

Байден заявил, что Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию РФ

Президент США Джо Байден заявил о получении от украинского коллеги Владимира Зеленского гарантии того, что ВС Украины не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает ТАСС.

«У меня есть четкое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России», — сообщил Байден на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме, отвечая на вопрос журналиста, не приведут ли поставки F-16 к эскалации конфликта.

Американский лидер также отметил, что истребители не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском (украинское название — Бахмут), который ранее перешел под контроль российских сил.

Байден подчеркнул, что F-16 будут нужны Украине не в ближайшее время, а в более отдаленной перспективе.

Ранее советник командования ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев надеется на поставки западных партнеров, в том числе — на «несколько десятков» истребителей F-16. По его словам, F-16 будут передаваться подразделениями.