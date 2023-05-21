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11:32, 21 мая 2023Бывший СССР

Киев понадеялся на поставки Украине десятков истребителей F-16

Советник командования ВС заявил, что Киев ожидает от партнеров несколько десятков F-16

Фото: Ann Wang / Reuters

Киев надеется на поставки западных партнеров, в том числе на «несколько десятков» истребителей F-16. Об этом заявил советник командования ВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

По его словам, F-16 будут передаваться подразделениями. «Целое подразделение — это эскадрилья — 12-18 самолетов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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