Киев понадеялся на поставки Украине десятков истребителей F-16

Советник командования ВС заявил, что Киев ожидает от партнеров несколько десятков F-16

Киев надеется на поставки западных партнеров, в том числе на «несколько десятков» истребителей F-16. Об этом заявил советник командования ВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

По его словам, F-16 будут передаваться подразделениями. «Целое подразделение — это эскадрилья — 12-18 самолетов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — сказал он.