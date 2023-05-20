Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:10, 20 мая 2023Мир

США подтвердили планы снабдить ВСУ истребителями F-16. Кто и когда передаст Киеву боевые машины?

Белый дом пообещал решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: David W Cerny / Reuters

США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Материалы по теме:
«Нас ждут лишь могилы» Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
«Нас ждут лишь могилы»Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
25 апреля 2023
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023

При этом, отметил Салливан, позиция Белого дома такова, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не нужны F-16 для готовящего контрнаступления, истребители понадобятся Киеву «в будущем». Он пояснил, что Штаты передавали Украине вооружение, отвечавшее потребностям конфликта. Так, во время первой фазы Киев получил «Стингеры» и «Джавелины», вторая фаза ознаменовалась прибытием в Донбасс американской артиллерии и 155-миллиметровых снарядов, а для перехода ВСУ в атаку Киеву дали танки, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня, но «F-16 не являются частью этого набора».

Настойчивые требования Киева

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости получить от Запада истребители. Однако, признал он, перспектива положительного решения данного вопроса является таким же сложным вопросом, как и консолидация европейских стран относительно вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

Советник министра обороны Украины Юрий Сак позднее рассказал, что Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. По его словам, такое число истребителей необходимо, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи «для защиты своего неба», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.

На фоне постоянных требований Киева Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке F-16 для Украины. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии нет техники и возможностей для активного участия в таком союзе. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также признал, что королевство не сможет отправить Украине самолеты, но может поучаствовать в подготовке летчиков.

Угроза Третьей мировой войны

Салливан рассказал, что США отслеживают реакцию России при передачи вооружений Украине. По его словам, Вашингтон не нацелен допустить эскалацию конфликта вокруг Украины до Третьей мировой войны. В связи с этим чиновник указал, что США не поддерживают удары украинских войск по территории России.

Материалы по теме:
На Украине набирает обороты мобилизация. Кого там посылают на фронт и на что идут украинцы, чтобы избежать призыва?
На Украине набирает обороты мобилизация.Кого там посылают на фронт и на что идут украинцы, чтобы избежать призыва?
17 марта 2023
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что из-за нестабильной обстановки в сфере международной безопасности сейчас в альянсе создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что в военном блоке «должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время».

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в нагнетании угрозы ядерной войны. «Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», — сказал он. По его словам, Москве не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет ни политического, ни военного смысла. Он также напомнил, что единственная страна, которая применила ядерное оружие — это США.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США подтвердили планы снабдить ВСУ истребителями F-16. Кто и когда передаст Киеву боевые машины?
В Госдуме посоветовали отказаться от гипсовых гномов на дачных участках
В Крыму назвали незаконной передачу полуострова УССР
Китайский сверхзвуковой беспилотник WZ-8 попал на спутниковый снимок
Польшу сочли «игрушкой» в руках Киева
Назван самый известный стереотип о китайцах
Израиль заявил об опасениях давать Украине оружие из-за России
Маск назвал ведущее СМИ Америки рупором пропаганды
Змея выползла к подъезду московской многоэтажки и попала на видео
Украинская теннисистка объяснила отказ пожать руку россиянке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.