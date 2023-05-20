США подтвердили планы снабдить ВСУ истребителями F-16. Кто и когда передаст Киеву боевые машины?

Белый дом пообещал решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы

США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

При этом, отметил Салливан, позиция Белого дома такова, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не нужны F-16 для готовящего контрнаступления, истребители понадобятся Киеву «в будущем». Он пояснил, что Штаты передавали Украине вооружение, отвечавшее потребностям конфликта. Так, во время первой фазы Киев получил «Стингеры» и «Джавелины», вторая фаза ознаменовалась прибытием в Донбасс американской артиллерии и 155-миллиметровых снарядов, а для перехода ВСУ в атаку Киеву дали танки, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня, но «F-16 не являются частью этого набора».

Настойчивые требования Киева

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости получить от Запада истребители. Однако, признал он, перспектива положительного решения данного вопроса является таким же сложным вопросом, как и консолидация европейских стран относительно вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак позднее рассказал, что Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. По его словам, такое число истребителей необходимо, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи «для защиты своего неба», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.

На фоне постоянных требований Киева Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке F-16 для Украины. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии нет техники и возможностей для активного участия в таком союзе. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также признал, что королевство не сможет отправить Украине самолеты, но может поучаствовать в подготовке летчиков.

Угроза Третьей мировой войны

Салливан рассказал, что США отслеживают реакцию России при передачи вооружений Украине. По его словам, Вашингтон не нацелен допустить эскалацию конфликта вокруг Украины до Третьей мировой войны. В связи с этим чиновник указал, что США не поддерживают удары украинских войск по территории России.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что из-за нестабильной обстановки в сфере международной безопасности сейчас в альянсе создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что в военном блоке «должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время».

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в нагнетании угрозы ядерной войны. «Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», — сказал он. По его словам, Москве не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет ни политического, ни военного смысла. Он также напомнил, что единственная страна, которая применила ядерное оружие — это США.