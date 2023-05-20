Белый дом заявил о нежелании доводить конфликт на Украине до мировой войны

Белый дом заявил, что не нацелен доводить конфликт вокруг Украины до Третьей мировой войны

США отслеживают реакцию России при передачи вооружений Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон не нацелен допустить эскалацию конфликта вокруг Украины до Третьей мировой войны. В связи с этим чиновник указал, что США не поддерживают удары украинских войск по территории России.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что из-за нестабильной обстановки в сфере международной безопасности сейчас в альянсе создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что в военном блоке «должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время».