В НАТО заявили о создании плана обороны на случай войны с Россией

Reuters: в НАТО создается первый после холодной войны детальный план обороны из-за России

Из-за нестабильной обстановки в сфере международной безопасности сейчас в НАТО создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра сообщает агентство Reuters.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время», — заявил адмирал. Сообщается, что разработанные ранее руководства и документы не подходят под гипотетическую ситуацию войны с Россией по той причине, что НАТО долгое время была ориентирована на конфликты меньшего масштаба и интенсивности, поэтому альянсу нужно также переработать концепт модернизации и логистики своих подразделений.

План, который, по заверениям представителей НАТО, «займет тысячи страниц бумажного текста», будет представлен и утвержден на саммите альянса в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Ранее бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist назвал США и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как они взяли курс на конфликт друг с другом.