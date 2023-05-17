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23:58, 17 мая 2023Мир

Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой миру и существованию человечества

Генри Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой миру и существованию человечества
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Annegter Hilse / Reuters

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist назвал США и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как они взяли курс на конфликт друг с другом.

«Если лидеры [США и Китая] встретятся, то, надеюсь, что вместо перечисления всех своих претензий, которые обоим известны, американский президент скажет: "Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», — заявил Киссинджер.

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По его мнению, текущее состояние отношений Вашингтона и Пекина крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда у сторон «нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия». Он считает, что в результате возможного военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожены как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

«Мы стоим на пути к противостоянию между великими державами. И поводов для волнения добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», — полагает Киссинджер.

Он посоветовал обеим сторонам попытаться разрядить напряженность вокруг Тайваня путем более осторожной риторики и создания групп советников. Киссинджер подчеркнул, что США обязаны проверить, настроены ли нынешние власти Китая более радикально, чем предшественники, и продолжать «поддерживать равновесие» в мире.

Белому дому следует взять курс на выстраивание диалога с Пекином, однако такой подход может потерпеть неудачу, предупредил дипломат. Поэтому США на всякий случай должны быть достаточно сильны в военном плане, чтобы справиться с последствиями провала, заключил Киссинджер.

Ранее Генри Киссинджер поделился своим видением обстановки после установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, мирный процесс должен связать Украину с НАТО. Также он изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО. Он считает, что в будущем страну нужно будет принять в Североатлантический альянс.

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Марина Совина
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