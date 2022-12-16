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12:34, 16 декабря 2022Мир

В США заявили о недопустимости уничтожения России

Киссинджер заявил о недопустимости уничтожения России после установления мира
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер поделился своим видением обстановки после установления мира между Россией и Украиной. Его слова приводит Spectator.

«Россия на протяжении более полутысячелетия вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил, ее историческая роль не должна быть принижена. Распад России или уничтожение ее способности к ведению стратегической внешней политики недопустимы», — заявил он.

Помимо этого, он добавил, что мирный процесс должен должен связать Украину с НАТО. Кроме того, политик признал, что нейтралитет Киева теперь бессмысленен.

Ранее украинские власти усмехнулись над призывом к переговорам с Россией. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ошибочным предложение западных стран урегулировать конфликт дипломатическим путем до окончания военных действий.

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Виктория Кондратьева
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