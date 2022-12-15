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20:40, 15 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак назвал смешными призывы к переговорам России и Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал смешными призывы к переговорам с Россией. Об этом он заявил в интервью журналу Economist.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой...» — заявил Ермак.

По его мнению, призывать к переговорам Киева и Москвы до того, как «Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства» — это «смешно».

Ермак подчеркнул, что прежде чем стороны сядут за стол переговоров, должен быть выполнен ряд условий. Одно из них — обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине. По ее словам, это возможно в том случае, если поступят «реальные, а не придуманные предложения», которые будут учитывать интересы России.

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Алевтина Запольская
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