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13:02, 15 декабря 2022Мир

В МИД России заявили о готовности обсуждать урегулирование украинского кризиса

Представитель МИД РФ Захарова: Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что это будет возможно лишь в том случае, если поступят «реальные, а не придуманные предложения», которые учтут новые реалии и законные интересы России.

11 декабря глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил перспективы переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, президент РФ Владимир Путин пока не готов вести переговоры «в духе доброй воли». Клеверли отметил, что Британия выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, однако критерии переговоров и их параметры должен устанавливать Киев, а не Москва.

Ранее в ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. Он напомнил, что киевские власти отрицают возможность сесть за стол переговоров с Россией.

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Варвара Кошечкина
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