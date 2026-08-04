Инспектор заповедника в Приморье бесцеремонно разбудил уснувшего на березе медведя

Инспектор Лазовского заповедника разбудил уснувшего на березе медведя и попал на видео

Инспектор Лазовского заповедника в Приморье бесцеремонно разбудил гималайского медведя, уснувшего на березе в смешной позе, и попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале Центра «Амурский тигр».

Встреча произошла во время патрулирования территории сотрудником Дмитрем Ионуца. «Этот медведь — буквально мы каждое утро, а Дмитрий — будильник, который зовет на работу», — пошутили авторы публикации.

В центре также отметили, что инспектор проходил в этом же месте менее, чем получасом ранее, и в тот момент медведя там не было.

Ранее стало известно, что медведице Алме из Екатеринбургского зоопарка привезут жениха из-за границы. Самца тяньшанского бурого медведя доставят из столицы Таджикистана Душанбе.