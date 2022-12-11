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15:07, 11 декабря 2022Мир

Великобритания пессимистично отнеслась к перспективам переговоров Москвы и Киева

Глава МИД Великобритании пессимистично оценил перспективы переговоров России и Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил перспективы переговоров между Россией и Украиной. Слова представителя дипломатического ведомства приводит Sky News.

«Любые переговоры должны быть подлинными, они должны быть значимыми, они не могут быть просто фиговым листком для перевооружения России и дальнейшего набора солдат», — сказал глава британского МИД.

По оценкам Клеверли, президент России Владимир Путин пока не готов вести переговоры «в духе доброй воли». В свою очередь, отметил он, Великобритания выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, однако критерии переговоров и их параметры должен устанавливать Киев, а не Москва.

Ранее Джеймс Клеверли заявил, что Лондон хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В связи с этим Великобритания займется разработкой долгосрочных стратегий развития отношений с ними.

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Никита Абрамов
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